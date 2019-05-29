Прокуратура Косова просит снять иммунитет с российского дипломата Михаила Краснощекова для возбуждения уголовного дела

Об этом пишут местные СМИ. Согласно этим данным, в отношении российского сотрудника миссии ООН и еще семи человек хотят возбудить дело по статье о воспрепятствовании должностному лицу и совершении преступления. Краснощекова задержали накануне во время операции косовского спецназа в регионе, населенном этническими сербами. Власти Косова говорят, что это был рейд против криминалитета и организованной преступности. Всего было задержано более двадцати человек, в том числе Краснощеков. Россиянина впоследствии отпустили, его задержание в Косово объяснили тем, что он оказывал сопротивление.