Генпрокурор Юрий Чайка призвал ужесточить закон об иностранных агентах

Выступая в Госдуме, он сказал, что необходимо дополнить документ положениями, которые позволят включать в реестр иноагентов – некоммерческие организации, если в числе их учредителей есть иностранцы. Речь идет о компаниях, финансируемых российскими юридическими лицами. На сегодняшний день в реестре иностранных агентов уже более ста пятидесяти некоммерческих организаций и СМИ. Среди них – ассоциация «Голос», движение «За права человека», Радио Свобода. Многие были неоднократно оштрафованы российскими судами.