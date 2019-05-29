Сегодня в финале Лиги Европы сыграют две лондонские команды – Челси и Арсенал

Для ряда действующих лиц эта встреча станет последней в нынешних командах.

Голкипер Петер Чех 11 лет защищал ворота Челси перед тем, как перейти в Арсенал. В составе синих он четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу Чемпионов. За четыре года в Арсенале он сыграл более ста матчей и эта игра для него последняя возможность завоевать международный трофей. Чех объявил, что по окончании сезона он заканчивает карьеру. Карьера полузащитника Эдена Азара в самом расцвете, но по всей видимости, она продолжится в мадридском Реале, где его хочет видеть Зинетдин Зидан. Сегодня появилась информация о том, что Челси согласился продать своего лидера за 115 миллионов фунтов. Об этом сообщает таблоид Сан. Впрочем, точная сумма пока неизвестна.

Финал Лиги Европы между Челси и Арсеналом начнется в 22.00. Транслировать игру будет канал Матч ТВ.