Российские чиновники во главе с Владимиром Путиным увлечены общением со старцем Илием, выяснило издание «Проект». К нему ездят лечиться, узнавать будущее и просят оказывать помощь на выборах.

Всем не церковным людям помимо патриарха знаком только один авторитетный священно служитель — Тихон Шевкунов. Предполагаемый духовник президента Владимира Путина. Но для российского руководства авторитетен не только он. И сам президент, и другие чиновники любят общаться со старцем Илием — духовником патриарха.

К нему ездят на исцеление или за советом многие представители элиты. Интересная деталь — одному из губернаторов Илий советовал отодвинуть от себя жену — по примеру президента Путина.

Старец очень уважает президента, как и всю власть. Он не раз встречался с Путиным. И охотно помогает Кремлю на выборах. Именно через него администрация президента дает указания священнослужителям — что им говорить верующим во время избирательной кампании.

Взгляды Илия вообще очень интересны и позволяют понять, кто же притягивает российских чиновников. Этот старец — экзорцист, он проводил обряды изгнания дьявола. И кстати во всех неверующих он видит сатану. При этом он ярый антикоммунист. И, конечно, верующие связывают с ним очень многие чудеса.

Илий — не единственный старец, популярный среди чиновников. Как пишет Проект, у многих политиков есть свои деятели церкви. Но старец Илий — самый популярный.