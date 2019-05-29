В «Транснефти» назвали «упрощенной оценкой» слова Силуанова об ответственности за загрязнение нефтепровода «Дружба»

В «Транснефти» назвали «упрощенной оценкой» слова вице-премьера Антона Силуанова об ответственности за загрязнение нефтепровода «Дружба». Об этом, в частности, сообщил советник президента компании Игорь Демин.

Совершено преступление, и в рамках ведущегося следствия «Транснефть» признана потерпевшей, сказал журналистам Демин. Комментируя высказывания Силуанова о «косяке компании», он напомнил о взрыве автомобиля первого замминистра финансов Андрея Вавилова у стен ведомства. Он произошел более 20 лет назад, сам чиновник тогда не пострадал. При этом в «Транснефти» подчеркнули, что никто этот инцидент не называет «косяком в работе Минфина». Чуть ранее Силуанов сказал, что компания должна самостоятельно нести финансовую ответственность за последствия загрязнения нефтепровода «Дружба». Первый вице-премьер и министр финансов выразил мнение, что любые компенсации из бюджета за недоработки поставщика нефти будут неправильной мерой. При этом после реакции «Транснефти» представитель Силуанова Андрей Лавров выразил удивление и назвал ее «эмоциональной». По его словам, наличие уголовного дело не меняет сути случившегося.

Загрязнение нефтепровода «Дружба» некачественной нефтью было зафиксировано в середине апреля. Его обнаружил белорусский концерн «Белнефтехим». Впоследствии транзит нефти в Европу временно был приостановлен.