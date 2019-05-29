Прокуратура Косова просит снять дипломатический иммунитет с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, который был задержан накануне во время операции косовского спецназа. Против Краснощекова и еще семи человек хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом преступлении, — сообщает издание Инсайдери. В МИД России пока эту информацию не прокомментировали.

Краснощеков госпитализирован с травмами головы. Сегодня врачи сообщили о планах перевести его на лечение в Белград.