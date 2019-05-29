Экс-главу британского МИДа, кандидата в премьер-министры, Бориса Джонсона, вызовут в суд из-за высказываний о Брекзит

Бывшего главу британского МИДа, кандидата в премьер-министры, Бориса Джонсона, вызовут в суд из-за высказываний о Брекзит, — сообщает Скай.Ньюз.

Речь идет о высказываниях Джонсона, ярого сторонника Брекзит, в 2016 году, перед референдумом о выходе из Евросоюза. Как считает истец Маркус Болл, Джонсон ввел общественность в заблуждение, заявив, что Британия каждую неделю отчисляет в ЕС 350 миллионов фунтов стерлингов. Позже выяснилось, что эти цифры не соответствуют действительности.