Специалисты научных организаций проверят диссертацию главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в которой сообщество Диссернет нашло плагиат. Об этом говорится в отчете городской администрации на запрос МБХ-Медиа

При этом отмечается, что работа Высокинского была написана 20 лет назад и неоднократно проверялась, а заимствования – это, вероятнее всего, общедоступная статистика, которую использовал автор.

Эксперты Диссернета утверждают, что частичный или полный плагиат обнаружен на 46 страницах — это четверть объема всей диссертации.