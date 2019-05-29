Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка. Власти утверждают, что проводят социсследования о благосостоянии людей и их результаты отличаются от выводов статистического ведомства,— сказали Интерфаксу в пресс-службе губернатора.

По данным Росстата, в Ямало-Ненецкком округе ста процентам семей денег хватает только на еду.