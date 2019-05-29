Генпрокуратура не обнаружила признаков экстремизма в книге писателя Быкова о генерале Власове

Оснований для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, мы не нашли, — сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Анатолия Вишнякова.

Чайка отметил, что прокуратура знает о проблеме искажения истории и жестко на нее реагирует, однако «не все подобные случаи можно отнести к уголовно-наказуемым деяниям».