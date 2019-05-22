Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Беглов отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции. Чиновник уехал буквально через 10 минут после начала.

Пресс-конференция была посвящена кадровому конкурсу под названием «Мой город — мои возможности». Что примечательно, информация о ней появилась буквально накануне. Журналисты узнавали о ней друг от друга. На пресс-конференции успела выступить председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец, а также присутствующим показали промо-ролик конкурса. Затем Александра Беглов сказал несколько добрых слов об этом мероприятии, после чего ведущий объявил, что у временного губернатора слишком плотный график. Он вынужден уехать. При этом пресс-подход Беглова стоял в программе пресс-конференции. Корреспондент «Эха» успел подойти к чиновнику буквально у дверей и спросить, зачем Смольный разогнал согласованное первомайское шествие по Невскому проспекту в этом году. Беглов ничего не ответил, а охрана мягко оттеснила журналиста. За девять месяцев, что чиновник занимает должность временного губернатора, он не дал ни одного интервью независимым СМИ, предпочитая общаться с государственными или провластными изданиями.

Ранее Беглов покинул заседание петербургского парламента после критики одного из депутатов.