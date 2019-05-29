Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили выдали документы для возвращения на Украину

Он прилетит туда уже через несколько часов.

Удостоверение личности Михаил Саакашвили получил в посольстве Украины в Варшаве. Об этом бывший губернатор Одесской области, а до этого президент Грузии написал у себя в фейсбуке. Цитата: «прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве удостоверение личности. А сейчас в аэропорт и в Киев». Политик также выложил фотографию документа и снимок с девушкой-консулом. А затем разместил видео из аэропорта польской столицы, пассажиры жмут Саакашвили руку, фотографируются с ним на память. В Киев он прилетит в шестом часу вечера. Основанная им пару лет назад партия «Рух новых сил» сегодня объявила о решении участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду. Соратники Саакашвили заявили, что намерены отстаивать проекты, которые хотят осуществить как политическая сила. Украинское гражданство Саакашвили получил в 2015 от тогда президента Петра Порошенко. Спустя пару лет он его и отобрал. После того как Саакашвили создал свою партию и перешёл в оппозицию к власти. Попытки политика ввернуться на Украину Киев пресёк позапрошлой зимой. Спецслужбы выслали Саакашвили в Польшу, запретив ему въезд на три года.

Украинское гражданство Михаилу Саакашвили вчера вернул новый президент страны Владимир Зеленский.

Михаил Саакашвили заявил, что не собирается строить политическую карьеру на Украине. По его словам, «это плохо заканчивается». «Я хочу помочь новой команде, которая появилась на Украине, — добавил политик. Отвечая на вопрос о встрече с президентом Владимиром Зеленским, Саакашвили сказал, что это зависит от главы государства, у которого не так много времени.