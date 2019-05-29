Авария с СуперДжетом в Шереметьево выявила серьезные проблемы в авиационной отрасли, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме. Генпрокурор подчеркнул, что проверки безопасности проходят не на должном уровне.

Чайка добавил, что программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям.

Кроме того, по-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов — с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов, аннулировано 160 летных свидетельств, — добавил генпрокурор.