В Транснефти назвали упрощенной оценкой ситуации слова Силуанова об ответственности за загрязнение нефтепровода

Советник президента Транснефти Игорь Демин назвал упрощенной оценкой ситуации слова вице-премьера Антона Силуанова об ответственности за последствия загрязнения нефтепровода Дружба.



«Совершено преступление – ведется следствие. «Транснефть» признана потерпевшей стороной», – добавил Демин, — его цитирует РИА. Демин также вспомнил, что в 1997 году у здания Минфина был взорван автомобиль первого зам.министра финансов – «никто не назвал это косяком в работе министерства», — подчеркнул представитель «Транснефти».

Ранее Силуанов заявил, что компания должна самостоятельно нести финансовую ответственность за последствия загрязнения нефтепровода «Дружба».