Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношениях с Украиной, заявила Валентина Матвиенко

Россия заинтересована в налаживании добрососедских отношениях с Украиной, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС. Матвиенко предложила Украине начать диалог «с чистого листа»: «Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше».

Однако, по словам спикера, добиться этого можно только в случае взаимной заинтересованности. Матвиенко также пригласила депутатов Верховной Рады в Межпарламентскую ассамблею СНГ.