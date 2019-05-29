Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получил в Польше документ, необходимый для возвращения на Украину. Удостоверение ему выдала украинский консул. Саакашвили написал в Фейсбуке, что выезжает в аэропорт чтобы лететь в Киев.

Вчера новый президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Партия Саакашвили объявила о намерении участвовать в выборах в Верховную раду 21-го июля.