Режиссер Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Он вступит в должность 25 июня, сменив на этом посту Сергея Голомазова, который уехал в Латвию.

Коллективу Театра на Малой Бронной нового худрука – Константина Богомолова – представил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Режиссер сразу заявил, что планирует развивать театр без скандалов и революционных решений. Его слова цитирует агентство ТАСС. Как отмечает журнал «Театр» для Богомолова это первое назначение подобного масштаба. Ранее ему прочили художественное руководство в разных театрах, но до этого момента таких предложений режиссеру не поступало. В прошлом году, перед выборами мэра Москвы, он стал доверенным лицом Сергея Собянина, активно агитировал за него в соцсетях. О своей поддержке градоначальника Богомолов говорил и в эфире телеканала «Дождь». Тогда же он отметил, что не стремится получить руководство театром.

В начале марта в интервью изданию «Медуза» Богомолов сказал, что искренне поддерживает власти, а не потому, что ему за это «какие-то пряники предлагают». Режиссер также отметил, что никаких дивидендов от этого он не получил, ни в виде наград, ни в виде руководства театром – переговоров на эту тему с властями, по словам Богомолова, он никогда не вел.

До прошлого года Константин Богомолов был помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова. Он также ставил спектакли на многих известных театральных площадках