В Киеве этим вечером ждут Михаила Саакашвили

Бывший грузинский президент и бывший губернатор одесской области объявил о том, что возвращается на Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство. Пока что у него нет конкретных политических планов, — сказал Саакашвили телеканалу РБК.

В пограничной службе страны сказали, что проблем с пересечением границы у Саакашвили не будет.

Украинские газеты, цитируя страницу Владимира Зеленского в Фейсбуке, обращают внимание на слова президента о том, что Украина «должна служить примером демократии для постсоветских государств, предоставляя защиту, убежище и гражданство всем, кто готов бороться за свободу». Местные наблюдатели в этой связи отмечают, что указ о восстановлении гражданства Саакашвили вышел на восьмой день после инаугурации Зеленского и меньше чем через неделю после того, как соответствующий запрос был направлен в администрацию новоизбранного президента. Как сообщает Киевпост, ссылаясь на пресс-секретаря Саакашвили, он прибывает в Киев из Варшавы, а ранее – из Нидерландов, родной страны его супруги. При этом, по словам экс-президента, цитата, «его приоритетом все равно остается Грузия», гражданства которой он также был лишен действующими властями.

Ранее, в интервью белорусскому изданию Белсат, Саакашвили утверждал, что Владимир Путин, говоривший, что Зеленскому стоило бы вернуть гражданство и бывшему губернатору Одесской области, в действительности повлиял на решение Петра Порошенко лишить его украинского паспорта, а также обсуждал возможность аналогичных действий с лидерами Турции, Армении и Азербайджана.

Михаил Саакашвили заявил, что его ближайшие планы связаны не только с Украиной, но и с Грузией, которую, цитата, «нужно спасать».