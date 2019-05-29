Ликсутов: Человеческий фактор стал причиной крупного сбоя в московском метро на прошлой неделе

Человеческий фактор стал причиной крупного сбоя в московском метро на прошлой неделе. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов. В начале прошлой недели на Большой кольцевой линии остановились три состава. В тоннеле под землей почти три часа провели свыше тысячи пассажиров, прежде чем их эвакуировали. Ликсутов выразил надежду, что руководство столичной подземки сделает соответствующие выводы. Итоги расследования инцидента на Большой кольцевой линии, по словам вице-мэра, подведут в ближайшее время.

Столичные власти объясняли случившееся тем, что пропало напряжение в контактном рельсе.