Катастрофа самолета СуперДжет в Москве произошла из-за ошибки пилотов, сказал сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал – именно в его регионе собирают российские лайнеры.

В эфире телеканала «Губерния» краевой губернатор подчеркнул, что экспертиза не выявила технических претензий к самому воздушному судну.

Самолет СуперДжет компании Аэрофлот разбился в начале мая. Погиб 41 человек.

«Аэрофлот» обвинил главу Хабаровского края Сергея Фургала в давлении на ход расследования катастрофы SSJ100 в Шереметьево. Губернатор должен предоставить подтверждение озвученной им информации. Об этом «Эху» рассказала заместитель начальника пресс-службы «Аэрофлота» Вера Абанина.

«Аэрофлот» призвал СМИ, общественность и официальные лица воздержаться от распространения преждевременных выводов о крушении самолета в Шереметьево.

Серьезные проблемы наблюдаются в авиационной отрасли России, сказал сегодня Генпрокурор Юрий Чайка. Их выявила, по мнению главы надзорного ведомства, катастрофа СуперДжета в Шереметьево в начале месяца. Как сказал Чайка сегодня в ходе выступления в Госдуме, Росавиация зачастую формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний.

Проблемы не решались годами несмотря на требование Генпрокуратуры, добавил Чайка.