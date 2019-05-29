Ограничения на ввоз продуктов питания для личных нужд поддерживают в Россельхознадзоре

Ведомство, однако против полного запрета, сказал его глава Сергей Данкверт. Он добавил, что подобные меры приняты во многих цивилизованных странах.



Согласно поправкам, которое предлагает министерство сельского хозяйства, Россельхознадзор получит право уничтожать запрещённую еду, которую найдут в багаже россиян на границе. Законопроект предлагает сохранить гражданам право ввозить до 5 килограммов продуктов, но только из тех стран, где нет эпидемий домашних животных.