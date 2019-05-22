Самый низкий рейтинг Путина зафиксирован в Магаданской области

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», в этом регионе президента поддерживают 36 процентов жителей.

Специалисты ФОМ задавали респондентам вопрос о том, за кого они проголосовали бы, если президентские выборы назначат на ближайшее воскресенье. В среднем по стране рейтинг Владимира Путина составил 48 процентов, но в Магаданской области показатель оказался неожиданно низким.

Закрытый опрос ФОМ был проведет в марте-апреле по заказу администрации президента. Копия исследования оказалась в распоряжении РБК. Данные о поддержке Путина в других регионах в публикации издания не приводятся.

Участникам опроса также задавали вопрос о готовности поддержать кандидатов от разных партий. Оказалось, что у «Единой России» худшие показатели также на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае за партию власти готов проголосовать лишь примерно каждый пятый респондент. При этом средний рейтинг «Единой России» по стране составил 34 процента.

О падении уровня поддержки президента на прошлой неделе также сообщал ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, рейтинг доверия Путину опустился до исторического минимума и составил меньше 32 процентов.

Всероссийский Центр изучения общественного мнения еще на прошлой неделе зафиксировал один из рекордно-низких рейтингов доверия Путину – он составил всего лишь около 32%.

Впрочем, общий электоральный рейтинг главы государства остается выше планки в 50%, — рассказал в эфире «Эха» глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Накануне Федоров объяснял в эфире телеканала Дождь снижение рейтинга президента тем, что россияне не ждут в ближайшем будущем для себя ничего хорошего — он называл это «эффектом черных очков».

Закрытый опрос Фонда «Общественное мнение» показал, что самый низкий электоральный рейтинг президента зафиксирован в Магаданской области. Оснований не доверять этому исследованию нет. Такое мнение «Эху» высказал президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов.

Респондентам был задан вопрос: «За кого бы вы проголосовали, если бы в следующее воскресенье были выборы президента?». При среднем по стране результате Путина в 48% голосов на Магадане итог составил 36%.