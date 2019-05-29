Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области

За действующего главу государства там готовы проголосовать 36 процентов избирателей, утверждается в закрытом опросе Фонда общественного мнения. Данные исследования оказались в распоряжении газеты РБК. В среднем по стране рейтинг у президента 48 процентов, утверждается в документе. Также на Дальнем Востоке зафиксированы низкие рейтинги у партии «Единая Россия». В Хабаровском крае сейчас за неё готов проголосовать лишь 21 процент опрошенных. В среднем результат по стане составляет 34 процента.