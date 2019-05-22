«Аэрофлот» потребовал от губернатора Хабаровска опровержений версии, озвученной им, о причинах катастрофы самолета

. В пресс-службе «Аэрофлот» заявили, что подобные заявления губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы самолета рейса SU-1492 Москва – Мурманск, являются попыткой давления на ход расследования, и выдвинули требование опровержения подобного заявления. Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель начальника пресс-службы авиакомпании Вера Абанина.

«Публичное заявление губернатора Хабаровского края о том, что причины катастрофы рейса Москва — Мурманск — это 100% человеческий фактор — «Аэрофлот» считает неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следственные органы», — сказали в пресс-службе.

В адрес «Аэрофлота», по словам пресс-секретаря, не поступало никакого официального заявления, на которое ссылается хабаровский губернатор о том, что «технически самолет был в идеальном состоянии».

«Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, мы требуем незамедлительного опровержения», — подчеркнула В.Абанина.

В авиакомпании призвали СМИ воздержаться от распространения информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования.

«Объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам. Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончательного расследования не допускается действующим законодательством. Собственное толкование обстоятельств произошедшего события, обнародование каких-либо версий на основе разрозненных фактов является домыслом. «Аэрофлот» призывает СМИ, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования», — отметили в пресс-службе.

Самолет SSJ-100 загорелся при аварийной посадке 5 мая 2019 года в столичном аэропорту «Шереметьево». В результате катастрофы погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Ведется следствие.