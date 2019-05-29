Ликсутов: Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21-го мая стал человеческий фактор

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21-го мая стал человеческий фактор, — заявил глава Департамента транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва»

Руководство метрополитена сделает соответствующие выводы, – подчеркнул Ликсутов.

Из-за сбоя сотрудникам метрополитена пришлось эвакуировать больше тысячи человек. Некоторые пассажиры ждали эвакуации свыше трех часов.