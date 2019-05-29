Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей. При этом, по его мнению, ограничения не должны быть тотальными — «до абсурда доходить не надо», — сказал чиновник, — его цитирует ТАСС.

С предложением запретить ввоз мясной и молочной продукции ранее выступила Национальная Мясная ассоциация. Главный аргумент – вместе с такими продуктами в страну могут попасть опасные вирусы животных.