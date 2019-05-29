Чайка: Катастрофа СуперДжета в Шереметьево выявила проблемы в авиационной отрасли, которые не решаются годами

Катастрофа СуперДжета в Шереметьево выявила проблемы в авиационной отрасли, которые не решаются годами, — заявил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме.

В частности, по словам Чайки, государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям – не выполнены обязательства, предусмотренные Конвенцией по международной гражданской авиации.

В ходе проверки генпрокуратура выявила более 400 гражданских воздушных судов, конструкция которых незаконно изменена, в том числе, в ущерб безопасности.

Аэрофлот называет давлением на следствие заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что катастрофа СуперДжета в Шереметьево произошла из-за ошибки пилотов.

Авиакомпания требует предоставить документы, подтверждающие эту информацию. В противном случае должно быть незамедлительное и официальное опровержение, — говорится в заявлении Аэрофлота.

В пресс-службе подчеркнули, что результатов расследования еще нет. Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что предварительный отчет о причинах катастрофы будет официально публикован в течение полутора месяцев.