Игроки сборной Финляндии во второй раз сломали чемпионский кубок, который им вручили за победу на чемпионате мира по хоккею.

Финская команда выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории и снова не смогла справиться с эмоциями. Восемь лет назад тренер вратарей Паси Нурминен, спускаясь по трапу самолета в Хельсинки поскользнулся и упал прямо на Кубок. На ногах он при этом держался не твердо. На этот раз момент порчи реликвии в объективы не попал, однако те, кто встречал команду в аэропорту обратили внимание на то, что у Кубка отсутствует дно, которое по всей видимости оторвали непосредственно на борту самолета или раньше. Кроме того в ходе празднований основание лишилось декоративных металлических полосок. Что при этом делали с Кубком неизвестно. Сборная Финляндии в финале победила Канаду со счетом 3:1 и стала единственной командой, которая переиграла сборную России.

Сборная России завоевала бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею.