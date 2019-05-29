Игроки сборной Финляндии во второй раз сломали чемпионский кубок, который им вручили за победу на чемпионате мира
Игроки сборной Финляндии во второй раз сломали чемпионский кубок, который им вручили за победу на чемпионате мира по хоккею.
Финская команда выиграла чемпионат мира в третий раз в своей истории и снова не смогла справиться с эмоциями. Восемь лет назад тренер вратарей Паси Нурминен, спускаясь по трапу самолета в Хельсинки поскользнулся и упал прямо на Кубок. На ногах он при этом держался не твердо. На этот раз момент порчи реликвии в объективы не попал, однако те, кто встречал команду в аэропорту обратили внимание на то, что у Кубка отсутствует дно, которое по всей видимости оторвали непосредственно на борту самолета или раньше. Кроме того в ходе празднований основание лишилось декоративных металлических полосок. Что при этом делали с Кубком неизвестно. Сборная Финляндии в финале победила Канаду со счетом 3:1 и стала единственной командой, которая переиграла сборную России.
Сборная России завоевала бронзовые медали Чемпионата мира по хоккею.