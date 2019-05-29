Самым почитаемым старцем среди российских чиновников является духовник патриарха Кирилла Илий

Об этом пишет интернет-издание «Проект».

К старцу Илию — в миру Алексею Ноздрину — высокопоставленные чиновники ездят для исцеления, утешения, получить советы и даже узнать политическое будущее, утверждает «Проект». По данным сетевого издания, среди почитателей 87-летнего старца, имеющего высокий сан схиархимандрита, думский спикер Вячеслав Володин, глава Петербурга Александр Беглов, ещё ряд губернаторов, а также жена премьера Светлана Медведева. Несколько раз с Илием встречался и иногда созванивается президент Владимир Путин. О том, что встречи были Проекту подтвердил и пресс-секретарь российского руководителя Дмитрий Песков, добавив: они нерегулярны. По мнению некоторых чиновников, через Илия можно донести информацию до президента за два дня. Ездят к старцу и силовики. Илий — экзорцист, он практиковал изгнание дьявола, рассказал изданию иеромонах Владимир Гусев, он считает старца учителем. Илий в прошлом монах в монастыре на Афоне стал 10 лет назад духовником патриарха Кирилла, с которым учился в Ленинградской духовной академии, и поселился в его резиденции в Переделкино. Старца возят на Лэнд Ровере, однако ему самому ничего не нужно, рассказал «Проекту» работник подворья.

У Илия также были связи за границей и опыт участия в зарубежных переговорах. Он по данным «Проекта» общался с представителями крупного донецкого бизнеса и летал в США перед объединением РПЦ с Русской православной церковью за рубежом.