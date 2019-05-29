Михаил Саакашвили уже сегодня планирует въехать на территорию Украины

Накануне президент страны Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области украинское гражданство. Как ожидается, вечером Саакашвили прилетит в Киев из Варшавы.

Проблем с пересечением границы у него не будет, — заверил в эфире телеканала «112-Украина» представитель пограничной службы страны Андрей Демченко.

Саакашвили был лишен украинского гражданства указом предыдущего президента страны Петра Порошенко.