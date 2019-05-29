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13:00, 29 мая 2019

Михаил Саакашвили уже сегодня планирует въехать на территорию Украины

Накануне президент страны Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и  экс-губернатору Одесской области украинское гражданство. Как ожидается, вечером Саакашвили прилетит в Киев из Варшавы.

Проблем с пересечением границы у него не будет, — заверил в эфире телеканала «112-Украина» представитель пограничной службы страны Андрей Демченко.

Саакашвили был лишен украинского гражданства указом предыдущего президента страны Петра Порошенко.



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