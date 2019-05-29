Катастрофа Superjet в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли России. Об этом сказал генпрокурор Юрий Чайка во время выступления в Государственной Думе. По его словам, Росавиация зачастую формально осуществляет контроль за деятельностью авиакомпаний. Ведомство допускало нарушения, а Генеральная прокуратура уже несколько лет, по заверениям Чайки, требует решить накопившиеся проблемы.