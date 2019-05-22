Два видеоролика о недавних протестах в Екатеринбурге, по некоторым данным, удалены с сервиса YouTube

Это были трансляции, которые вели журналисты екатеринбургского портала Е-1 во второй-третий день протестов. Об удалении роликов агентству ТАСС сказал представитель Роскомнадзора.

Ранее главный редактор сайта Татьяна Дрогаёва рассказала «Эху Екатеринбурга», с чем связаны претензии ведомства.

Протесты в Екатеринбурге шли почти неделю. Они начались после того, как место предполагаемого строительства храма в сквере у Театра Драмы обнесли забором.