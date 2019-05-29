Роспотребнадзор не нашёл оснований для новой проверки поставщиков детского питания в школы Москвы

Речь идёт о компаниях, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. В прессе его называют также «кремлёвским поваром». Как говорится в ответе ведомства, который получил сайт МБХ-медиа, предыдущие проверки выявили такие нарушения санитарных правил, которые компании уже устранили.

Тем временем, издание обнаружило на сайте госзакупок третий контракт предприятия «Школьник ЮЗ», связанного с Пригожиным. Вместе с двумя предыдущими общая сумма закупок, по данным МБХ-медиа, составит почти 3 миллиарда рублей.