Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновлены

Ранее прокачка была остановлена из-за загрязнения сырья, поступавшего из России.

Прокачку запустили сегодня в полночь, и уже этим вечером чистая нефть дойдет к границе Украины и Венгрии. Об этом рассказали в «Транснефти». В компании также сообщили, что за сутки реверсом из Белоруссии на российскую станцию Унеча в Брянской области было откачано 163 тысячи тонн некондиционной нефти. Два дня назад о возобновлении прокачки сообщили также в Чехии. Напомню, что поставки сырья из России в Европу были приостановлены в конце апреля, когда белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей по «Дружбе». Прокачка по ветке нефтепровода, проходящей через Белоруссию и Украину в Словакию, Венгрию и Чехию несколько раз возобновлялась и вновь приостанавливалась из-за нехватки свободных резервуаров для загрязненной нефти. Поступление сырья по второй ветке – в направлении Польши – должно начаться до середины июня.

В России по факту умышленного загрязнения нефти в «Дружбе» заведено уголовное дело. В Следственном комитете заявили, что некондиционное сырье загружали в нефтепровод для сокрытия хищений.