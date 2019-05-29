Аэрофлот расценил, как давление на следствие слова губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы «Суперджета» в Шереметьево. Сергей Фургал в эфире местного телеканала «Губерния» сказал, что к трагедии привели ошибочные действия экипажа. Он сослался на документы, которые пришли из Москвы в регион, где производят сами «Суперджеты». Как сказали агентству Интерфакс в Аэрофлоте, они официального заключения, на которое ссылается губернатор, не получали. В этой связи компания требует от Фургала предоставить доказательства.