В московской мэрии назвали причиной сбоя в метро человеческий фактор

Речь идет об инциденте, произошедшем 21 мая на Солнцевской и Большой кольцевой линиях.

Руководство метро должно сделать выводы из недавнего сбоя, заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, причина – в человеческом факторе. При этом чиновник подчеркнул, что меры будут приняты в том числе в отношении руководящего состава метро. Также в интервью радиостанции «Говорит Москва» Ликсутов исключил возможность того, что проблема заключалась в контактном рельсе.

В начале прошлой недели в туннеле на Большой кольцевой линии остановились три поезда. Больше тысячи пассажиров провели под землёй около трех часов. Ранее столичные власти объясняли ситуацию исчезновением напряжения в контактном рельсе. Между тем, портал «Медуза» сообщал, что при движении составов у них оказались повреждены токоприемники. Источник издания в метрополитене предположил, что какой-то элемент инфраструктуры оказался между поездом и контактным рельсом и посбивал эти элементы.

По словам Ликсутова, окончательные итоги расследования инцидента будут подведены в ближайшие два дня.