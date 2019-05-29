За Владимира Путина сегодня готовы проголосовать чуть менее половины избирателей

Об этом говорится в закрытом опросе Фонда Общественное мнение, который был им подготовлен для президентской администрации, пишет газета РБК. Самая низкая поддержка действующего главы государства зафиксирована в Магаданской области – 36 процентов. Уровень доверия Путину, по данным ВЦИОМ, на прошлой неделе опустился до минимума и составил 31 процент. Впрочем, две трети ответивших на вопросы социологов сказали, что одобряют деятельность президента.