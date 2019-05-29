Ликсутов: Сбой в московском метро на прошлой неделе произошёл из-за человеческого фактора

Сбой в московском метро на прошлой неделе произошёл из-за человеческого фактора. Об этом в интервью радиостанции «говорит Москва» сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Он выразил уверенность, что руководство столичной подземки сделает соответствующие выводы. Итоги расследования инцидента на Большой кольцевой линии, по словам Ликсутова, подведут в ближайшее время.

В начале прошлой недели в туннеле на Большой кольцевой линии остановились три поезда. Больше тысячи пассажиров провели под землёй почти 3 часа. Столичные власти объясняли это тем, что пропало напряжение в контактном рельсе.