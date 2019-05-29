Россельхознадзор поддержал частичный запрет на ввоз продуктов из-за границы для личных нужд

С соответствующим предложением ранее выступила Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса и мясных продуктов.

Ограничения на ввоз продукции животного происхождения ввести следует, но они не должны быть тотальными, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, их приводит агентство РИА Новости, «до абсурда» в этом вопросе доходить не надо – ограничить необходимо только то, что несет в себе риски. В качестве примера он привел сосиски с африканской чумой, которые недавно задержали в Забайкалье. Данкверт пояснил, что если такой товар окажется на свалке, он может стать причиной распространения болезни среди животных. Глава Россельхознадзора призвал не политизировать эту тему и подчеркнул, что речь идет не о запрете санкционки для личного пользования, например, хамона и пармезана, а об урегулировании ввоза опасной продукции, и такая практика существует «во всех цивилизованных странах». С инициативой запретить россиянам ввозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию для личных целей в конце марта выступила Национальная мясная ассоциация.

Ранее стало известно, что Минсельхоз разработал законопроект, который позволит изымать и уничтожать часть продуктов животного происхождения, ввозимых россиянами в ручной клади или багаже из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.