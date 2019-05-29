Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Как ожидается, чистое сырьё поступит в эту страну примерно к 6 вечера, говорят в компании Транснефть. Её официальный представитель пояснил, что ранее российская сторона откачала реверсом из Белоруссии более 150 тысяч тонн не кондиционной нефти.

Поставки по трубопроводу были прекращены в апреле.

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко коротко пообщались на полях ВЕЭС во вторник и в среду, вопрос трубопровода «Дружба» не обсуждался, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они же общаются на полях, постоянно, они и вчера вечером кратно общались, и сегодня, они все общаются друг с другом», — сказал он.

«Нет, это пока не обсуждалось», — ответил Песков на уточняющий вопрос, обсуждался ли вопрос «Дружбы».