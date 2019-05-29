Реальные доходы россиян продолжат падение в этом году, прогнозируют экономисты

Они отмечают, что такая ситуация повторяется уже шестой год подряд.

Предпосылок для роста реальных доходов населения на сегодня нет, уверены специалисты из Высшей школы экономики и Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Этот показатель согласно данным Росстата в первом квартале года сократился более чем на 2 процента и негативная тенденция сохранится, приводит РБК слова экономиста Игоря Николаева. Падение цен на нефть и возможное введение новых санкций против России создают глобальные риски для экономики нашей страны, считает эксперт. С тем, что факторов для роста реальных доходов нет согласны и его коллеги. Некоторые отмечают, что говорить о повышении этого показателя можно лишь когда он выше 3 процентов. При этом правительство ожидает увеличения роста реальных доходов россиян в нынешнем году только на один процент. Уровень бедности почти в 13 процентов, зафиксированный по итогам прошлого года, также не снизится, считают эксперты. Доходы россиян снижаются последние 5 лет. С этим связывают падение до минимума рейтинга президента Путина — его как выяснил ВЦИОМ сейчас поддерживает меньше 32 процентов наших граждан.

Согласно данным Росстата, опубликованным накануне, меньше половины российских семей хватает денег только на еду и одежду. Купить товары длительного потребления, не говоря о машине, квартире или даче, люди уже не могут.