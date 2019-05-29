Уполномоченный по правам ребёнка: Статьи о хороших поступках детей должны снизить уровень насилия в школах

Статьи о хороших поступках детей должны снизить уровень насилия в школах. Журналистам следует чаще писать о положительных примерах, считает уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. При этом она подчеркнула, что не поддерживает призывы ограничить негативную информацию. Однако, важно говорить и о том, что хорошего делают дети.

Накануне в Саратовской области произошло нападение подростка с топором на школьницу. Это произошло прямо в здании учебного заведения. 12-летняя девочка была госпитализирована.