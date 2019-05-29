Совет Федерации не планирует менять законы в связи с уголовным делом бывшего сенатора Рауфа Арашукова

Действующих правил достаточно для отсеивания людей с сомнительной репутацией, сказала агентству ТАСС председатель Верхней палаты Валентина Матвиенко. Она добавила, что для эффективной работы фильтра необходимо налаживать взаимодействия между органами в регионах.

Неделю назад Совет прекратил полномочия Арашукова. Это было сделано на основании того, что он не подал в срок декларацию о доходах. Сам Арашуков ещё в конце января был задержан прямо в зале заседаний. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля, организации убийств.