Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз продуктов питания для личных нужд
Однако это должен не полный запрет, сказал глава ведомства Сергей Данкверт. По его словам, похожие запреты во всех цивилизованных странах.
Согласно поправкам в законодательстве ведомство Данкверта получит право уничтожать запрещённую еду, которую найдут в багаже россиян на границе. Законопроект предлагает сохранить гражданам право ввозить до 5 килограммов продуктов, но только из тех стран, где нет эпидемий домашних животных.