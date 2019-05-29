Экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в Москве выпустило столичное Управление МЧС. Специалисты советуют избегать перегрева на улице. Использовать одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды.

В Гидрометцентре не смогли подтвердить информацию о надвигающихся на Москву смерчах и торнадо. Ранее их появление спрогнозиовали в Институте физике атмосферы им. Обухова.

Смерчи тяжело спрогнозировать заранее, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. По его словам, эти опасные природные явления живут совсем недолго и формируются стремительно. Поэтому, считает Киктев, говорить о том, что смерчи начнутся через неделю или десять дней, преждевременно. Также он отметил, что это явление для России достаточно редкое, в отличие, к примеру, от США. В свою очередь, замдиректора Института физики атмосферы РАН Владимир Семенов ранее говорил об угрозе смерчей и шквалов из-за затяжного периода жары, прогнозируемого на этой неделе. По его мнению, из-за того, что земля еще влажная, такая погода приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере, передает агентство «Москва».

Гидрометцентр, тем временем, установил на сегодня в столице желтый уровень опасности. Он связан с высоким уровне пожароопасности и сильным ветром. Кроме того, там прогнозируют, что воздух в Москве прогреется до 31 градуса.