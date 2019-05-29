Представители Дерипаски раскритиковали отчет Минфина США, в котором содержатся основания для введения санкций

Представители Олега Дерипаски раскритиковали отчет Минфина США, в котором содержатся основания для введения санкций против миллиардера и его компаний. Этот документ был опубликован по решению суда.

«Доказательный меморандум» обнародованный американским Минфином представители Олега Дерипаски назвали «плохо проработанным отчетом, изобилующим ложными утверждениями и фактологическими неточностями». В ответе, распространенном офисом миллиардера, отмечается, что одним из главных аргументов для введения санкций стали утверждения о том, что Дерипаска действовал в интересах высокопоставленного должностного лица российского правительства. Это претензия «явно ложная» и подтверждается только публикациями в прессе, основанными на лживых утверждениях и предположениях, подчеркивается в ответе. Представители Дерипаски также назвали ложными и полностью бездоказательными обвинения бизнесмена в предполагаемой связи с криминалитетом. В офисе миллиардера считают, что В американском Минфине, цитата, «не обременяли себя поиском доказательств, занялись личной местью, разрушая жизнь человека, его бизнес и подвергая риску сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов».

Олег Дерипаска попал в «черный список» США в апреле прошлого года. В марте бизнесмен подал в суд на американский Минфин, в ходе которого ведомство обязали обнародовать документы, которые стали основанием для введения санкций.