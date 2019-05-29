Человеческий фактор рассматривают в качестве приоритетной версии крушения Суперджета в столичном аэропорту Шереметьево в начале мая. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он сослался на заключение специалистов.

В министерство транспорта Хабаровского края поступило техническое заключение из управления безопасности полётов Росавиации. Из него следует, что по вине экипажа загорелся Суперджет Аэрофлота и погиб 41 человек из 78-ми, которые были на борту. Пилоты на высокой скорости по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок, рассказал губернатор региона Сергей Фургал в эфире местного телеканала Губерния. Первая – снижение начали под неправильным углом на большой скорости. Цитата: «На третьем ударе о бетонку стойками пробили крылья, баки. Полилось топливо, самолёт загорелся». Двигатели до последней минуты работали нормально, технически вылетевший в Мурманск лайнер, как утверждают специалисты был полностью исправен. Это стопроцентно человеческий фактор, рассказал глава Хабаровского края. При этом Сергей Фургал подчеркнул: о том, чтобы свернуть проект Суперджет, не может быть речи. Наоборот по словам чиновника его будут модернизировать и расширять. Следствие как писала в середине месяца газета «Коммерсант», выясняет кто именно из двух пилотов совершил опасный манёвр, который привёл к гибели людей.

Техническое заключение Росавиация направила в Хабаровский край, поскольку самолёты Суперджет-100 собирают на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. После катастрофы Министерство транспорта отказалось приостанавливать полёты суперджетов, несмотря на многочисленные призывы это сделать.