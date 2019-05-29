Провокация против Крымского моста может привести к широкомасштабным боевыми действиям, предупреждают в Минобороны РФ

Провокация против Крымского моста может привести к широкомасштабным боевыми действиям, предупреждают в Минобороны России. Как пишет ведомственный еженедельник «Звезда», украинская сторона получила от США о передаче Киеву двух американских фрегатов. Если их используют в Керченском проливе, говорится в публикации, в этом случае речь будет идти о военной агрессии против России и возможен ассиметричный ответ.