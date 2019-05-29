Испания считает чрезмерной реакцию России на высказывания главы внешнеполитического ведомства Королевства Жозепа Борреля. В российский МИД ранее вызвали испанского посла из-за того, что министр назвал Россию «старым врагом». Как пишет испанская газета АВС, Москва в двустороннем ключе интерпретировала размышления о глобальной политике, сделанные с европейской точки зрения. В российским МИДе считают, что слова Борреля противоречат двусторонних связей, как дружественных и взаимовыгодных.