Министерство финансов России не собирается компенсировать компании Транснефть убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не собирается компенсировать компании Транснефть убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Государство не должно платить «за косяки поставщиков», сказал глава ведомства и первый вице-премьер Антон Силуанов. В то же время любые вопросы могут обсуждаться, приводит его слова агентство ТАСС.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует топливно-энергетический комплекс, говорил, что именно Транснефть будет возмещать убытки пострадавшим от загрязнённой нефти, но добавлял, что затраты компании на компенсацию учтут при утверждении её дивидендов.